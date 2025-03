Tra gli assenti in Inter-Udinese ci sarà certamente Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro ha saltato gli impegni con l'Argentina a causa di un lieve infortunio muscolare che però sarà rivalutato soltanto nella giornata di lunedì. Pessimista il Corriere dello Sport anche su una convocazione dell'argentino per la gara successiva. Si legge infatti: "Sul capitolo Lautaro è stato deciso che il capitano verrà rivalutato nuovamente lunedì. A questo punto appare difficile che il Toro possa disputare il derby con il Milan nella semifinale d’andata di Coppa Italia.

Le buone notizie dall’attacco arrivano da Taremi, chiamato a gestire la convivenza con la pubalgia, ma rientrato ieri come titolare in Iran-Uzbekistan con una doppietta che ha evitato ai suoi la sconfitta nel finale e soprattutto che è valsa la qualificazione matematica ai Mondiali del 2026. Chissà che l’exploit in nazionale non aiuti l’iraniano a tornare quello dei tempi migliori anche con la maglia dell’Inter".