Simone Inzaghi ha tenuto la squadra a rapporto ieri prima dell'inizio della rifinitura. L'allenatore dell'Inter ha voluto trasmettere un messaggio chiaro alla squadra, riportato dal Corriere dello Sport in edicola stamattina: "Il tecnico nerazzurro ha insistito anche sul fatto che tutti ormai aspettano che lo scudetto finisca al Napoli, che ora ha tutta la pressione sulle sue spalle, mentre l’Inter non ha più sostanzialmente nulla da perdere. Il pareggio con il Genoa è stata la dimostrazione che ancora molto può accadere: un motivo in più, allora, per farsi trovare pronti e non lasciare nulla di intentato.

E, per esserlo, Inzaghi lancerà tutti i titolari a disposizione. Compreso Mkhitaryan, recuperato all’ultimo e in vantaggio su Zielinski. E Bastoni, confermato in difesa. Se le scelte saranno confermate, gli unici esclusi saranno Lautaro, al lavoro per essere al top con il Psg, e Pavard, in panchina. Ieri sera ritiro alla Pinetina, con la dirigenza al completo anche a cena con la squadra. Oltre 70 mila persone, infine, questa sera a San Siro: niente sold out solo per il mancato esaurito del settore ospiti".