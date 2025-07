Lautaro Martinez non dovrà occuparsi solo dei gol al rientro a Milano. Da capitano, avrà più responsabilità da gestire dentro e fuori dal campo. Su alcune di queste si sofferma il Corriere dello Sport in edicola stamattina. Si legge infatti:

"Con il suo carisma e la sua esperienza in materia, il Toro avrà un ruolo fondamentale anche nel fare da guida ai giovani all’interno di uno spogliatoio che tra questa estate e la prossima vedrà il definitivo passaggio di consegne tra la vecchia guardia e più giovani. Sono già arrivati Sucic, Luis Henrique e Bonny e c’è stata anche la conferma sulla permanenza di Pio Esposito, che l’argentino già al Mondiale per club ha preso sotto la sua ala protettiva per iniziare a trasmettergli il giusto attaccamento e anche i trucchi del mestiere in materia realizzativa.

Un altro grande obiettivo del leader interista, infine, sarà quello di tornare a vincere un trofeo perché Lautaro non ha certo mandato giù il fatto di essere rimasto a secco nell’ultima stagione dopo 4 anni di fila da serial winner, in cui alzare le coppe al cielo era diventata una piacevole abitudine. A tutto questo è pronto come al solito ad abbinarci i gol, visto che nelle ultime annate ha segnato reti a grappoli e si è spinto in una nuova dimensione anche facendo la differenza in area di rigore sul palcoscenico della Champions".