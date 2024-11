CdS – Inter, dominio imbarazzante. Verona esistito solo 6 minuti

Non c'è stata partita ieri in Verona-Inter. Ma non come in Milan-Juventus, perché lo spettacolo al Bentegodi non è di certo mancato. Scrive il Corriere dello Sport: "Il Verona è esistito per sei minuti, con una mezza occasione e una traversa di Tengstedt. Poi è stato travolto, annientato, sbriciolato dall’Inter che ha segnato cinque gol in 40 minuti, i primi tre in 8 minuti, dal 17' al 25'. Mai stata partita, mai stata in dubbio la dimensione del risultato.