"Da una parte, un rettilineo (sulla carta), di nome Parma. Dall’altra, una curva (sempre sulla carta) pericolosa, chiamata Bologna. La metafora motoristica serve per descrivere cosa attende Inter e Napoli in questa giornata. I nerazzurri, in campo già oggi pomeriggio, contro la squadra emiliana, in piena lotta per non retrocedere, che in casa ha perso 7 volte, ma non con Chivu in panchina. I partenopei, invece, dovranno attendere lunedì sera per sfidare la formazione rossoblù, quarta in classifica e quindi in piena corsa Champions, per di più reduce da 4 successi consecutivi. Insomma, la truppa di Inzaghi (che oggi compirà 49 anni) ha l’occasione per scappare.