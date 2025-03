Nelle pagelle del Corriere dello Sport su Inter-Feyenoord, il quotidiano premia Marcus Thuram come migliore in campo. Voto 7,5 per l'attaccante francese: "Quel destro vincente dopo otto minuti è da favola. Per lunghi tratti sembra tornato quello della prima metà di stagione ed esce poco dopo aver centrato la traversa al termine di un’azione travolgente". 7 per Mkhitaryan : "Bene nei cambi di gioco e nei rifornimenti per le punte. Un cambio di marcia rispetto alle ultime prestazioni dove era stato un po’ opaco".

7 anche per Simone Inzaghi: "Adopera alcuni cambi dall’inizio e in corsa per compiere la missione. La qualificazione per i quarti non è mai stata in dubbio nei 180 minuti". Insufficienza per Taremi (5): "Il gol resta un irrisolvibile enigma fin dall’inizio della stagione. Nel primo tempo potrebbe gonfiare la rete, ma il suo tiro è poco efficace".