"Ieri inoltre è stato il giorno del primo allenamento con i nuovi compagni per Andy Diouf, ultimo arrivato e prelevato in settimana dal Lens. Il francese assieme a Sucic darà una nuova dimensione al reparto, portando fisicità e strappi nel bagaglio delle nuove caratteristiche che fino a questo momento all’Inter erano mancate. Oggi Lautaro e compagni si alleneranno al mattino e poi però non ci sarà ritiro, con il ritrovo fissato direttamente domani in mattinata per la rifinitura in vista del match serale".