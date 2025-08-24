Prosegue il lavoro dell'Inter in vista del debutto in campionato di domani sera. I nerazzurri chiuderanno la prima giornata di Serie A con l'impegno in programma contro il Torino al Meazza, sperando di partire subito col piede giusto. In panchina dovrebbe esserci anche l'ultimo arrivato Diouf, che ieri si è presentato per la prima volta ad Appiano Gentile. Si legge sul Corriere dello Sport:
CdS – Inter, ieri primo allenamento per Diouf ad Appiano. Oggi e domani…
Il centrocampista francese si è subito messo a disposizione di Cristian Chivu
"Ieri inoltre è stato il giorno del primo allenamento con i nuovi compagni per Andy Diouf, ultimo arrivato e prelevato in settimana dal Lens. Il francese assieme a Sucic darà una nuova dimensione al reparto, portando fisicità e strappi nel bagaglio delle nuove caratteristiche che fino a questo momento all’Inter erano mancate. Oggi Lautaro e compagni si alleneranno al mattino e poi però non ci sarà ritiro, con il ritrovo fissato direttamente domani in mattinata per la rifinitura in vista del match serale".
