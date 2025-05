"Fino in fondo, senza rimpianti. Vale, evidentemente, per la finale di Champions. Ma anche per lo scudetto, dopo che, domenica scorsa, il distacco dal Napoli si è ridotto ad appena una lunghezza. Eppure, dopo il ko con la Roma, il terzo in una settimana, l’Inter sembrava sul punto di perdere tutto: sfumata la Coppa Italia, compromesso di fatto il campionato con Conte passato da -3 a +3 in due giornate, e con davanti l’iceberg Barcellona da superare per conquistare l’ultimo atto della Champions.