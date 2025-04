"Di certo i rientri di Dumfries e Zielinski sono una manna dal cielo per una squadra che ha bisogno di energie fresche, di uno sprint ulteriore per la fase decisiva della stagione", sottolinea il Corriere dello Sport in edicola oggi. Inzaghi dovrà decidere ora come gestirli contro la Roma. Un piano potrebbe già esserci. Racconta infatti il quotidiano: