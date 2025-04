Infortuni, età media e la scelta di non rinforzarsi a gennaio: il retroscena legato all'attacco e al mancato arrivo

In soli sette giorni, l'Inter ha visto cambiare tutto. Dall’entusiasmo per la storica qualificazione alle semifinali di Champions League dopo aver eliminato il Bayern, al pesante KO contro il Milan che ha cancellato la possibilità di vincere la Coppa Italia, passando per la sconfitta contro il Bologna che ha messo a rischio la corsa al campionato.