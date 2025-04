Il discorso del mister alla squadra prima di partire per Parma dove oggi si gioca per tre punti pesantissimi

Servirà massima concentrazione in Parma-Inter per la squadra di Inzaghi. Passi falsi non sono ammissibili in quello che sembra l'ultimo turno potenzialmente favorevole, guardando il calendario, rispetto al Napoli. Il messaggio dell'allenatore nerazzurro alla Pinetina ieri è stato chiaro, come rivela il Corriere dello Sport:

"Non ci sono sfide che si vincono prima di scendere in campo. E i nerazzurri lo hanno sperimentato poche settimane fa con il Monza ultimo in classifica, ma capace di andare sul 2-0 a San Siro, prima di farsi rimontare. Inzaghi ha rimarcato il concetto giusto ieri, parlando con i suoi giocatori: massima attenzione, nessuna distrazione e non staccare mai la spina, come invece è accaduto nel finale contro l’Udinese, con i tre punti rimasti in bilico fino all’ultimo secondo.