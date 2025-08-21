"Questo mercato ha segnato una svolta per il club nerazzurro", osserva il Corriere dello Sport di oggi. Il riferimento è ad alcuni aspetti che caratterizzano i calciatori in entrata. Si legge infatti nel focus proposto dal quotidiano: "Non solo sono arrivati e arriveranno soltanto elementi di prospettiva - mettendo da parte gli svincolati che comunque sono stati fondamentali nelle ultime stagioni, sia dal punto di vista tecnico sia da quello economico -, ma gli ingressi alla Pinetina verranno soprattutto dall’estero.
Bonny, prelevato dal Parma, di fatto, sarà l’unica eccezione. Per il resto, dopo Sucic dalla Dinamo Zagabria e Luis Henrique dal Marsiglia, anche il centrocampista (Cissé o chi per lui) e il difensore verranno prelevati da un campionato al di fuori dei confini nostrani. La controindicazione, chiaramente, è l’eventualità che abbiano la necessità di un periodo di ambientamento. La vecchia guardia, però, dovrebbe dare sufficienti garanzie a Chivu. I nuovi arrivati avranno il tempo per integrarsi".
