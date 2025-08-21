FC Inter 1908
CdS – Inter, la svolta in questo mercato: solo uno degli ultimi acquisti è…

Il focus dal quotidiano sui movimenti in entrata del club nerazzurro all'intero di questa sessione di trasferimenti
Daniele Vitiello
"Questo mercato ha segnato una svolta per il club nerazzurro", osserva il Corriere dello Sport di oggi. Il riferimento è ad alcuni aspetti che caratterizzano i calciatori in entrata. Si legge infatti nel focus proposto dal quotidiano: "Non solo sono arrivati e arriveranno soltanto elementi di prospettiva - mettendo da parte gli svincolati che comunque sono stati fondamentali nelle ultime stagioni, sia dal punto di vista tecnico sia da quello economico -, ma gli ingressi alla Pinetina verranno soprattutto dall’estero.

Bonny, prelevato dal Parma, di fatto, sarà l’unica eccezione. Per il resto, dopo Sucic dalla Dinamo Zagabria e Luis Henrique dal Marsiglia, anche il centrocampista (Cissé o chi per lui) e il difensore verranno prelevati da un campionato al di fuori dei confini nostrani. La controindicazione, chiaramente, è l’eventualità che abbiano la necessità di un periodo di ambientamento. La vecchia guardia, però, dovrebbe dare sufficienti garanzie a Chivu. I nuovi arrivati avranno il tempo per integrarsi".

