"Questo mercato ha segnato una svolta per il club nerazzurro", osserva il Corriere dello Sport di oggi. Il riferimento è ad alcuni aspetti che caratterizzano i calciatori in entrata. Si legge infatti nel focus proposto dal quotidiano: "Non solo sono arrivati e arriveranno soltanto elementi di prospettiva - mettendo da parte gli svincolati che comunque sono stati fondamentali nelle ultime stagioni, sia dal punto di vista tecnico sia da quello economico -, ma gli ingressi alla Pinetina verranno soprattutto dall’estero.