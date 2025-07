L'arrivo del nigeriano porterebbe benefici non soltanto per la qualità di cui dispone

Ademola Lookman continua a essere il centro dei ragionamenti dell'Inter. La trattativa è entrata ormai nella fase cruciale, per cui si attende a breve una risposta in un senso o nell'altro. Dal Corriere dello Sport arrivano anche ragionamenti sulle ripercussioni che avrebbe l'arrivo del nigeriano nella rosa nerazzurra. Si legge infatti:

"Guardando ai singoli elementi, la terza stagione in nerazzurro di Thuram rischia di partire subito con un banco di prova importante visto che per la prima volta potrebbe esserci un vero rivale in casa nel suo ruolo. Infatti Lookman sarebbe un candidato di primissimo livello qualora il 3-5-2 dovesse confermarsi ancora il modulo più affidabile, potendo affiancare Lautaro ed esprimere le sue capacità di portare palla e saltare l’uomo prima di andare alla conclusione.