CdS – Inter, Lautaro ci sarà sicuramente col PSG ma c’è un’incognita…

Poi l’argentino si è dovuto fermare ai box, senza più rimettere piede in campo. Il capitano nerazzurro farà di tutto per essere al top sabato prossimo, la sua presenza in campo è un fattore troppo importante e quando c’è lui in campo il volto della squadra cambia radicalmente, non solo dal punto di vista della pericolosità offensiva, ma anche per una questione di atteggiamenti esemplari che si addicono a un leader come Lautaro.