Le elezioni indette dal Racing sono state un successo dal punto di vista dell'affluenza: si stima che abbiano già votato oltre 17.000 soci dell'Acadé, un numero mai registrato prima. Questa domenica, con una forte disputa politica tra Diego Milito e Christian Devia, candidato sostenuto da Víctor Blanco (presidente uscente), i tifosi dell'Academia hanno iniziato a recarsi alle urne dalle otto del mattino, in un flusso costante che è proseguito ben oltre le 18, orario previsto per la chiusura, quando c'erano ancora lunghe code di persone in attesa di votare. Come comunicato dallo stesso Racing, quasi il 45% degli aventi diritto al voto ha espresso la propria preferenza.