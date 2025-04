Al Tardini nerazzurri in campo con i due attaccanti titolari come anticipato da Fcinter1908.it nella giornata di ieri

A Parma l'Inter ritrova il suo attacco titolare. Marcus Thuram rivedrà al suo fianco Lautaro Martinez, reduce dallo stop per infortunio che l'ha costretto a saltare le gare contro Udinese e Milan. L'argentino e il francese faranno le prove generali in vista del Bayern Monaco. Si legge sul Corriere dello Sport:

"A proposito di aiuto, la sensazione è che, adesso, ne abbia più bisogno Thuram. Nulla gli si può dire sul piano dell’impegno. Al contrario, si è anche sacrificato giocando con una caviglia malamente ammaccata, che ancora non è guarita del tutto e che ancora lo condiziona un po’. È calata drasticamente, però, la sua media gol, visto che ha fatto centro appena tre volte nelle ultime diciassette partite, contro le tredici nelle prime ventitré gare della sua stagione. Addirittura, in campionato, è fermo ad una sola rete in tredici giornate. Chissà che, oltre al sostegno di Lautaro, anche l’aria di casa possa fare bene a Tikus, nato proprio a Parma, dove il padre Lilian ha giocato dal 1997 al 2001".