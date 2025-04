I nerazzurri hanno superato il Napoli e cercano di allungare in questo turno di campionato dopo un importante exploit

Dopo la parentesi di Coppa Italia, torna il campionato. Gli impegni si susseguono ogni tre giorni in casa Inter, per cui sarà importante tenere la giusta concentrazione. Come fatto d'altronde quasi sempre nell'ultimo periodo, sottolinea il Corriere dello Sport di oggi. Si legge infatti: