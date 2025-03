Simone Inzaghi non si nasconde. Non lo ha mai fatto, perché vuole che la sua squadra sia ambiziosa quanto lui. Ogni obiettivo a disposizione va aggredito, come giusto che sia in un club grande e blasonato come l'Inter. L'allenatore nerazzurro conferma la sua prospettiva in qualsiasi occasione, per ultima la conferenza stampa di ieri ad Appiano Gentile. Lo sottolinea anche il Corriere dello Sport: