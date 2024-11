CdS – Inter-Napoli, Inzaghi e Conte hanno un vantaggio a testa

"Inzaghi parte con un vantaggio sul piano tecnico: Calhanoglu, il miglior regista del campionato scorso, non potrà confrontarsi con Lobotka, il miglior regista di due campionati fa, che andrà in panchina. Gilmour non ha la padronanza del gioco dello slovacco. Il vantaggio di Conte sta invece nel riposo settimanale, nell’assenza dell’impegno di Coppa. Contro l’Arsenal, il tecnico dei campioni d’Italia ha fatto un’ampia rotazione, ma stasera più di mezza squadra sarà la stessa di mercoledì".