Il quotidiano non chiude a un ulteriore arrivo dopo quelli ormai già programmati di Sucic e Luis Henrique

Petar Sucic e Luis Henrique sono due volti nuovi pronti ad arricchire la spedizione dell'Inter negli Stati Uniti. Ma potrebbero non essere le uniche novità, come riporta il Corriere dello Sport di stamattina. Dopo aver praticamente definito l'arrivo dell'esterno dal Marsiglia, infatti, i nerazzurri potrebbero lavorare per mettere a disposizione dell'allenatore un altro nome.