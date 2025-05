Ad Appiano Gentile ultima seduta prima della partenza per la Germania: si avvicina il grande momento per i nerazzurri

Manca sempre meno al trasferimento dell'Inter in Germania. La finale di Champions League si avvicina, così come inevitabilmente anche lo spostamento dei nerazzurri. Oggi però sarà una giornata importante ad Appiano Gentile. Si legge infatti sul Corriere dello Sport:

"La finale si avvicina e oggi andrà in scena l'ultimo allenamento dell'Inter alla Pinetina. Appuntamento nel pomeriggio, poi il gruppo resterà a dormire nel centro sportivo, visto che già domani mattina è in programma il decollo della comitiva per Monaco di Baviera. La rifinitura all'Allianz Stadium è fissata alle 17.30, subito dopo la conferenza stampa di Inzaghi e due giocatori. La rifinitura sarà aperta alla stampa, quindi, pur essendo un allenamento vero (durerà un'oretta), non ci saranno prove tattiche in vista della sfida con il Psg. Per quelle sarà decisiva la seduta di oggi".