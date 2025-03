Ieri per l'Inter è stata solo la prima di 9 gare in 27 giorni da affrontare col piede sull'acceleratore. La prossima, infatti, è l'andata di semifinale di Coppa Italia col Milan da non sbagliare per provare a indirizzare subito il discorso qualificazione per la finale. Da dove ripartire? Lo sottolinea il Corriere dello Sport: "Distanze invariate lassù e se ne riparlerà tra una settimana. Prima, però, la truppa di Inzaghi dovrà affrontare il quarto derby della stagione per andare alla conquista della finale di Coppa Italia. L’Inter comincerà ancora la sfida da grande favorita, mentre per il Diavolo si tratterà di una sorta di ultimissima spiaggia.