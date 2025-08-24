I nerazzurri hanno ancora tempo per provare a piazzare sia il difensore argentino che l'attaccante iraniano aprendo magari a nuovi arrivi

"Ieri il club ha presentato la lista dei giocatori per il campionato", ricorda il Corriere dello Sport di oggi. Due gli aspetti che spiccano a scorrere i vari nomi che la compongono: "Non figura Taremi (contatti con il PSV per l’iraniano) e ci sono invece Palacios e tre pedine dell’Under 23 (Kamate, Cocchi e Berenbruch)".