Benjamin Pavard ha cambiato numero di maglia. Un po' a sorpresa, il francese è passato dal 28 al 5, come annunciato dal club nerazzurro sui suoi profili social nella giornata di ieri. Si nasconde qualche indizio sul suo futuro dietro questa scelta? Il Corriere dello Sport oggi propone la sua versione dei fatti:

"C’è da registrare una novità sempre a proposito del reparto arretrato nerazzurro: Pavard, infatti, ha cambiato numero, lasciando il 28 per prendere il 5, lo stesso che aveva sulle spalle al Bayern. Significa che è più vicina la sua permanenza? Forse. Ma la realtà è che dipenderà dalle offerte e dalla sua volontà. Il Neom, per intendersi, ha messo sul tavolo un ingaggio monstre, ma Pavard non vuole lasciare l’Europa".