L'Inter cerca un rinforzo anche per la difesa. In questo ultimo scorcio di mercato estivo i nerazzurri puntano a mettere a disposizione di Chivu un altro elemento per il reparto arretrato, che numericamente prenderebbe il posto di Zalewski, con Carlos Augusto promosso a vice Dimarco. Il Corriere dello Sport puntualizza però un aspetto:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa CdS – Inter, per la difesa c’è un nome più di altri da tenere in considerazione
news
CdS – Inter, per la difesa c’è un nome più di altri da tenere in considerazione
La dirigenza nerazzurra vuole mettere a disposizione di Chivu un altro elemento per il reparto arretrato con caratteristiche chiare
"La new-entry sarà ancora di più un investimento per il futuro. Attenzione, non un giovane ancora da formare, ma anche i 26 anni di Chalobah e i 25 di Kiwior potrebbero essere troppi. Attenzione, soprattutto il secondo è da tenere comunque in considerazione, anche perché ha già esperienza nel campionato italiano: non a caso è anche nella lista del Milan. Ma l’idea sembra essere quella di una proiezione ancora più avanzata".
© RIPRODUZIONE RISERVATA