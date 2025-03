Bijol è un nome lista, ma non l'unico. La dirigenza dell'Inter ha intenzione di ringiovanire il reparto arretrato, ma non ha ancora preso una decisione sul futuro di Acerbi e De Vrij. Questo anche perché i due si stanno comportando benissimo nell'arco della stagione, pur con qualche acciacco fisico che rimane un tema da tenere in considerazione. Presto si deciderà il da farsi, con la consapevolezza di una situazione contrattuale che è diversa a quanto si pensava fino a qualche settimana fa.