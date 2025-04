L'abbraccio dopo l'assist per Lautaro in Inter-Cagliari è stata l'ultima testimonianza. Simone Inzaghi ha stima e fiducia piene in Marko Arnautovic, che soprattutto grazie a lui è venuto fuori dalle difficoltà degli ultimi due anni. L'austriaco è ora alternativa concreta per l'attacco, in un momento particolarmente positivo per lui. Si legge sul Corriere dello Sport: