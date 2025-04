La spinta adrenalinica non mancherà, ma nemmeno la stanchezza. L'Inter torna subito in campo dopo l'impresa di Champions League e l'impegno non è dei più agevoli, in quella Bologna che già tre anni fa tolse margine decisivo per lo scudetto. Bisognerà sacrificarsi tanto per cercare tre punti che sarebbero importantissimi. Lo sottolinea anche il Corriere dello Sport di oggi. Si legge infatti:

"Il tripudio di mercoledì notte in Champions è costato tantissime energie fisiche e mentali, anche se finirà tra le pagine nerazzurre da ricordare. Non è semplice, ma Simone Inzaghi chiederà ai suoi l’ennesimo scatto in più per riattaccare subito la spina sull’insidioso campo del Bologna in quello che può essere uno snodo importante per la corsa allo scudetto. Oggi il Napoli vincendo a Monza può affiancarsi di nuovo all’Inter in vetta e quindi i nerazzurri giocheranno sapendo già il risultato dei rivali, con la possibile pressione sulle spalle di dover rispondere immediatamente".