L'ultima stagione ha ridato al club nerazzurro lo slancio necessario per proiettarsi definitivamente fuori dalle difficoltà economiche degli ultimi anni

Daniele Vitiello Redattore/inviato 21 agosto 2025 (modifica il 21 agosto 2025 | 09:46)

Se l'epilogo è stato disastroso, il giudizio sull'intera stagione dell'Inter non può non essere positivo. Questo soprattutto a livello economico, per il margine che ha dato ulteriore respiro ai conti del club. Il Corriere dello Sport di stamattina chiarisce cosa in particolare rende soddisfatta la proprietà. Si legge infatti:

"La stagione appena conclusa è stata una miniera d’oro per l’Inter che chiuderà il bilancio 2024/25 con utili netti compresi tra 30 e 40 milioni. Un risultato straordinario, per almeno due motivi. Il primo è che l’utile risente pure del costo per gli interessi sul bond (circa 40 milioni) senza i quali sarebbe ancora più cospicuo. Il secondo è che l’Inter arriva all’utile dopo una serie ininterrotta di perdite che si perde, tra le varie gestioni proprietarie, nella notte dei tempi. Un miliardo complessivo, solo nell’ultimo decennio.

Appena quattro anni fa, prevedere un simile risultato sembrava utopia: nel 2021 il club registrava perdite per 216 milioni, usciva da una stagione in cui aveva pagato gli stipendi a rilento, gli apporti finanziari dalla casa madre cinese si erano azzerati e l’allora presidente Zhang si era visto costretto a impegnare le azioni del club per ottenere da Oaktree un finanziamento di emergenza che gli avrebbe consentito di vivacchiare per i successivi tre anni. Sappiamo tutti come è andata a finire".

Inter, debito verso l'azzeramento — La scommessa vinta dall'Inter riguarda gli investimenti sulla squadra. Pur con un mercato chiuso negli anni sempre in attivo, i costi sono rimasti adeguatamente alti da preservare una competitività che ha portato risultati in campo e fuori. Il percorso di questi anni ha generato ricavi che hanno catapultato il club fuori dalla situazione di difficoltà.

Tale margine ha anche permesso alla proprietà di intervenire strategicamente sul bond:

"L’indebitamento è sceso, perché Oaktree ha scelto di rimborsare il bond da 415 milioni rifinanziandolo con un altro, di importo inferiore (350) destinando parte della liquidità generata dalla gestione alla riduzione del debito. In realtà però ciò che più conta è quella che in linguaggio tecnico si chiama posizione finanziaria netta (PFN). Si tratta del debito finanziario meno la cassa. Dal bilancio si vedrà a quanto ammontava la riserva di liquidità al 30 giugno scorso ma è facile supporre che il debito dell’Inter viaggi rapidamente verso l’azzeramento.

Inoltre, il rifinanziamento del bond a tassi inferiori porterà un risparmio di interessi che consentirà di attutire probabili cali di ricavi. Insomma, splende il sole sui conti dell’Inter. Non era facile prevederlo qualche anno fa e certamente Oaktree potrà festeggiare la valorizzazione di una partecipazione che si è trovata addosso tra capo e collo".