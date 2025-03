Indicazioni molto interessanti da chi non riusciva ultimamente a essere protagonista come un tempo

L'Inter continua il suo cammino a otto giornate dalla fine del campionato. Preziosa in questo senso la vittoria contro l'Udinese, arrivata anche grazie a protagonisti ritrovati. Lo sottolinea il Corriere dello Sport: "La differenza, come non accadeva da qualche tempo, l’ha fatta la catena di sinistra. E la ragione è semplice: è tornato Dimarco. Mancava da un mese e ha subito confezionato gli assist per i due gol. Arnautovic prima e Frattesi (dopo il palo in avvio con la porta spalancata) poi hanno dovuto semplicemente scartare i cioccolatini offerti dal compagno.

In comune, le due azioni hanno avuto anche Mkhitaryan come attore non protagonista: un ruolo che gli si addice alla perfezione, per maturità, esperienza e sagacia tattica. Ma anche per condizione, visto che ha corso fino al 96’, mettendosi dietro più di un avversario. Qualche settimana fa sembrava in debito di ossigeno, ora, nonostante i 36 anni compiuti, pare tirato a lucido e perfino scintillante".