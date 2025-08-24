"Il debutto alla Scala del calcio lascia il segno ed è un'esperienza che non si dimentica", sottolinea giustamente il Corriere dello Sport di oggi. Toccherà in Inter-Torino a diversi, se non tutti (unico dei nuovi a non esserci sarà lo squalificato Esposito), i nuovi arrivati a Milano in questi mesi. Uno in particolare però dovrebbe godersi l'esperienza in pieno. Si tratta di Petar Sucic, serio candidato per una maglia da titolare. Si legge sul quotidiano: "Domani sera contro il Torino, Petar Sucic scoprirà l'effetto San Siro che si preannuncia tutto esaurito per l'esordio in campionato della nuova Inter di Chivu.

L'atmosfera dunque sarà elettrizzante e il pubblico sarà un fattore anche per il centrocampista croato, l'unico nuovo acquisto a scendere in campo da titolare nella prima uscita ufficiale dei nerazzurri. L'ex Dinamo Zagabria inoltre è stato il primo in ordine temporale anche a livello di innesti, essendo stato prenotato diversi mesi fa e poi annunciato ufficialmente lo scorso giugno come rinforzo. Lo stesso Chivu l'ha potuto testare fin dall'inizio nell'esperienza americana al Mondiale per club, prima di iniziare un lavoro più specifico nell'ultimo mese".