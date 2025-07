Quale sarà il futuro di Hakan Calhanoglu? La domanda tiene banco in casa Inter negli ultimi giorni, ma dal club si attendono una risposta a stretto giro. Perché non c'è alcuna intenzione di trascinare il discorso ancora a lungo. Si legge infatti anche sul Corriere dello Sport:

"Se c’è la possibilità che Calhanoglu possa restare, non va però sottovalutata nemmeno la presenza in questi giorni del vicepresidente del Galatasaray in Italia per sciogliere la matassa legata al futuro di Osimhen. Nuovi scenari dunque possono schiudersi per sbloccare l’attuale fase di stallo. L’Inter è pronta a qualsiasi eventualità.

Allo stesso tempo, Chivu è convinto di poter intercedere tra Calhanoglu e Lautaro, in modo da ricomporre la frattura apertasi a Charlotte al Mondiale per club dopo le parole del capitano e ritrovare al più presto l’unità d’intenti. Una posizione chiara e definitiva a un certo punto dovrà prenderla anche lo stesso giocatore turco, diviso al momento tra la possibilità di continuare il suo ciclo come punto di riferimento all’Inter e il desiderio di rientrare nel suo Paese per vestire la maglia del Galatasaray. In ogni caso entro 17 giorni l'Inter vuole che sia fatta chiarezza su una situazione ormai in ballo da quasi un mese".