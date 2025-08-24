Vigilia di campionato per l'Inter. Cristian Chivu oggi guiderà la seduta al mattino, prima di concedersi alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. C'è curiosità attorno alla formazione che il nuovo allenatore nerazzurro manderà in campo alla prima in Serie A su questa panchina. Ci sarà spazio con ogni probabilità per Petar Sucic, considerando l'assenza di Calhanoglu per squalifica. Da capire in che zona di campo agirà il croato. Si legge sul Corriere dello Sport:
CdS – Inter, un ballottaggio per Chivu ma subito un debutto dal 1′
L'allenatore nerazzurro lavorerà ad Appiano con la squadra anche oggi e domani prima di decidere la formazione da mandare in campo contro il Torino
"Al nazionale croato toccherà il compito di reggere la pressione di fronte a uno stadio così caldo e, allo stesso tempo, espletare i compiti nella zona nevralgica del campo, a prescindere dalla scelta di Chivu che potrà schierarlo in cabina di regia oppure da mezzala in base a come andrà a finire il ballottaggio con Barella.
Il giocatore classe 2003 porterà in ogni caso le caratteristiche del suo dna calcistico, ossia fisicità e cambio di passo per far scorrere il gioco ed evadere dalla pressione avversaria. A soli 21 anni si tratterà del primo vero esame nel calcio italiano, dopo aver assaporato fugacemente la Champions ed esordito un anno fa con la maglia della Croazia".
