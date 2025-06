Ancora poche ore e anche a Seattle sarà vigilia di Inter-River Plate. I nerazzurri si preparano al terzo match della fase a gironi del Mondiale per club, consapevoli di avere diverse chance non solo per passare il girone, ma anche per garantirsi il primo posto. Chivu nella rifinitura in programma alle 20 italiane proverà a capire se il gruppo potrà accogliere qualche rientro in vista della gara di domani notte. Si legge sul Corriere dello Sport: