Nel mirino un altro piccolo obiettivo da raggiungere per rendere migliore la stagione. L'Inter in corsa su tutti i fronti sta modellando il proprio percorso, che spera passi anche attraverso i quarti di Champions League. Lo 0-2 del De Kuip col Feyenoord è un ottimo punto di partenza, ma stasera bisogna completare l'opera. Che non sarebbe per nulla banale, come sottolinea il Corriere dello Sport:

"Storicamente, giocarsi i quarti di Champions o della Coppa dei Campioni non è mai stato così scontato per l'Inter. Se tutto andrà come deve andare, sarà la 14esima volta in tutto. E, a proposito di Inzaghi, sarà il terzo tecnico nerazzurro a farlo per due volte, aggiungendosi a Herrera e Mancini. Il “Mago” negli anni ’60 affrontò i quarti in 4 edizioni consecutive, vincendo pure 2 volte il trofeo e arrivando in finale in una terza occasione. Il secondo, invece, la semifinale non l'ha mai raggiunta".