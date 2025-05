Il tour de force per alcuni calciatori dell'Inter non si limiterà alla finale di Champions League e al Mondiale per club. Diversi saranno anche impegnati con le proprie nazionali per gli impegni di qualificazione al Mondiale 2026. E' il caso della schiera degli italiani che si vestiranno d'azzurro, tra i quali potrebbe esserci anche Francesco Acerbi. Ne parla il Corriere dello Sport di oggi: