Lautaro Martinez ha sicuramente invertito il trend rispetto a inizio stagione. Non sarà nel momento più prolifico della sua carriera, ma ha migliorato i numeri e sta lavorando per essere sempre più prezioso per l'Inter sotto porta. Ci sono partite specifiche in cui l'argentino quest'anno ha inciso meno del solito, come spiega il Corriere dello Sport di oggi:

"Inzaghi ha bisogno dei suoi gol. Ne ha bisogno in maniera particolare negli scontri diretti e nelle grandi sfide che attendono la squadra nerazzurra. Finora, infatti, il Toro ha lasciato un po’ a desiderare. Ha trovato la rete solo contro il Milan, in finale di Supercoppa: una rete illusoria, visto che poi è stato il Diavolo a trionfare. Già domenica, dunque, avrà la chance per riprovarci, contro quell’Atalanta a cui ha già rifilato 6 dispiacere in 13 incroci. Ma sarà in ogni caso solo un primo passo, visto che, in rapida successione, ad aprile, si troverà davanti ancora il Milan (Coppa Italia) e poi il Bayern. Riuscirà ad incornarli?".