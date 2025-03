Il confronto tra la squadra di Simone Inzaghi e quella di Antonio Conte riassunto in un dato

Sul Corriere dello Sport di oggi un confronto tra Inter, Napoli e Atalanta che in 9 giornate si giocheranno la testa della classifica di Serie A. Un dato in particolare, secondo il quotidiano, inquadra quella che al momento è la differenza tra le prime due del campionato:

"L’Inter è la squadra che finora ha segnato di più (65 gol), il Napoli quella che ha segnato di meno (45) considerando le prime sei della classifica. La prima vera differenza sta qui. Della famosa coppia Lautaro-Lukaku, che portò Conte alla conquista dello scudetto nerazzurro, all’Inter è rimasto il pezzo più pregiato. L’altro pezzo ha riabbracciato Conte, ma non è il Lukaku di quattro anni fa. Allora, dopo 29 giornate, aveva già segnato 20 gol, adesso la metà. Magari la fresca doppietta col Belgio e l’obiettivo di arrivare all’incredibile cifra di 400 gol in carriera possono trasmettergli una nuova energia, vedremo. In ogni caso l’autentica garanzia del Napoli si chiama Conte. Ha ragione quando dice che la sua squadra sta facendo qualcosa di straordinario, ma anche lui vuole di più.