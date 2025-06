Come si muoverà l'Inter sul mercato? Se lo chiedono tutti i tifosi, in attesa anche di conoscere la decisione di Inzaghi sul proprio futuro. Emergono comunque dettagli importanti dal Corriere dello Sport di oggi sul tema. Si legge infatti: "Ironia del destino, Inzaghi lascerebbe la panchina proprio alla vigilia della prima sessione di mercato in cui il club può tornare a investire con un margine di 60 milioni circa in più rispetto a quanto incassato dalle cessioni. Sucic e Luis Henrique già presi, altri in arrivo.