La proprietà dell'Inter metterà sul piatto circa 60 milioni per il prossimo mercato. Ciò non vuol dire che i dirigenti spenderanno soltanto quella cifra, considerando che qualche cessione andrà fatta e in quel caso il margine aumenterebbe in maniera proporzionale. Chi sono i principali indiziati a lasciare il club? Sul tema torna anche il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Si legge infatti:

"Là dietro, in ogni caso, non sono previsti cambi di rotta in merito alle conferme di Acerbi e De Vrij, destinati a restare per un’altra stagione. Come Mkhitaryan. Assodato che non ci sono incedibili e che dipende dalle cifre messe sul tavolo, in concreto la vera svolta, sul piano delle uscite, la potranno fare Frattesi (può cambiare qualcosa se va via Inzaghi?), Bisseck, per cui è necessaria un’offerta più che sostanziosa dalla Premier, e Asllani (non si sono segnali di partenza per Calhanoglu). A quel punto, la potenza di fuoco a disposizione di Marotta, Ausilio e Baccin aumenterà in maniera consistente.