Non sembra avere dubbi l'allenatore del Milan sul numero 10 rossonero in vista di stasera

Si è parlato molto dell'esclusione di Rafa Leao in Napoli-Milan. Conceicao lo ha voluto in panchina dall'inizio, per poi lanciarlo a gara in corso, dove effettivamente ha sfoderato una buona prestazione. Ma stasera lo scenario sarà diverso per Milan-Inter di Coppa Italia. Si legge sul Corriere dello Sport:

"La panchina di Rafael Leao a Napoli ha fatto tanto rumore. Eppure, con Sergio Conceiçao, non è poi una cosa così inusuale; l'allenatore portoghese, infatti, non lo ha schierato dal primo minuto per sette volte su venti partite: più di un terzo delle occasioni. Non poche assolutamente per quello che è su larga scala considerando il calciatore più forte della rosa. Ma, senza di lui, è tutto un altro Milan. E nel derby di questa sera non se ne potrà fare a meno: Leao giocherà titolare contro l'Inter da esterno sinistro nella trequarti a tre rossonera dietro l'unica punta".