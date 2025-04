Poche ore ancora e andrà in scena un altro derby di Milano. Milan-Inter di stasera mette in palio l'ipoteca sulla finale, da archiviare poi nella gara di ritorno in programma tra 20 giorni. Il Corriere dello Sport di stamattina sottolinea le diverse prospettive attraverso le quali arrivano le due squadre alla gara:

"Da una parte la disperazione. Dall’altra il sogno. Stati d’animi opposti sulle due sponde del Naviglio, ma entrambi con la possibilità di prevalere: quale sarà quello più forte? La disperazione, evidentemente, è tutta del Milan, che ha l’occasione di compensare (parzialmente) il disastro totale in campionato, vincendo la Coppa Italia (con annessa qualificazione in Europa League) e quindi il secondo trofeo dopo la Supercoppa. Il sogno, invece, è quello che accarezza l’Inter, in corsa su tre fronti e con la chance di realizzare il secondo Triplete della sua storia, a distanza di 15 anni dal primo. Ed è il motivo per cui la Coppa Italia non può essere sacrificata sul doppio altare di Champions e scudetto".