“Poco prima del tiro dell’attaccante nerazzurro, infatti, Dumfries trattiene per il braccio sinistro Rovella, che stava cercando di arrivare sul nerazzurro. Probabilmente non ci sarebbe arrivato, ma la trattenuta non è prevista dal regolamento ed è netta. Non solo, ma al momento del tiro, in fuorigioco c’è De Vrij che è sulla linea di visione (LOV) fra pallone e Mandas, che infatti è costretto a spostarsi verso la sua destra mentre il pallone finirà dall’altra parte. Se volete, un’aggravante. Infrazioni da vedere in campo, la seconda soprattutto al VAR".