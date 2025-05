Gli azzurri incrociano un altro ex nerazzurro nel penultimo turno con ancora un punto di vantaggio sull'Inter

La speranza dei tifosi dell'Inter è che finisca come nell'ultimo turno. Il Napoli dovrà vedersela con un altro allenatore che è passato e ha vinto in nerazzurro da calciatore, dopo Vieira, che ha tolto due punti agli azzurri col suo Genoa pochi giorni fa al Maradona. Gran parte del duello scudetto passa dalla sfida al Parma di Chivu. Lo sottolinea anche il Corriere dello Sport in edicola stamattina: