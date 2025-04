Primo gol in assoluto con la maglia nerazzurra per il difensore francese, proprio contro la squadra del suo passato

L'Inter supera anche l'ostacolo Bayern Monaco e raggiunge le semifinali di Champions League. Per il Corriere dello Sport il migliore in campo è Lautaro Martinez: " Risponde a Kane con l'ottava gemma in Champions di questa stagione quando brucia Kimmich e spedisce in porta con un mix di rapidità e cattiveria. Esce stremato dopo aver dato proprio tutto".