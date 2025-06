Cds – Psg-Inter, moviola: troppo facile per Kovacs. Sul 2-0 solo un dubbio

"Regolare la prima rete del Psg, nessuna posizione irregolare: Vitinha serve Doué, tenuto in gioco da tre giocatori nerazzurri, Dimarco, Dumfries e probabilmente anche Bastoni. Manca un giallo a Pacho, graziato due volte: entrata in ritardo su Thuram che stava filando via nel primo tempo, ostruzione netta ancora sul francese nella ripresa. Ammonito Zalewski: in ritardo l’entrata su Fabián Ruiz. Giallo anche per Thuram, anche lui fuori tempo sull’ex Napoli, e per Acerbi, di frustrazione su Vitinha. VAR: Higler (Ola)6".