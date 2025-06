Nemmeno una sufficienza. Le pagelle del Corriere dello Sport fotografano in maniera netta la disfatta dell'Inter contro il Psg. Il peggiore in campo per il quotidiani è Federico Dimarco: "Resta un giro indietro e tiene in gioco Doué. Poi, voltandosi colpevolmente (e non è la prima volta), si presta a deviare il rito di Doué, spiazzando Sommer sul raddoppio. Non pervenuto in avanti. Tutto sommato, era andata meglio contro Yamal…".