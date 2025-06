Con il futuro di Hakan Calhanoglu tutt'altro che definito, l'Inter non vuole farsi trovare impreparata, e sta già valutando diversi profili. Tra i nomi accostati ai nerazzurri in caso di cessione del centrocampista turco c'è anche quello di Morten Hjulmand: il capitano dello Sporting Lisbona era già stato visionato a lungo dagli scout interisti durante la sua permanenza a Lecce, e dopo il trasferimento in Portogallo la sua valutazione è ulteriormente cresciuta.

Così scrive Tuttosport: "L'Inter aveva già pensato a lui in passato come alternativa a Brozovic. Classe '99 come Ederson, il danese è cresciuto molto e ha un buon bagaglio di esperienza anche in Europa, fra coppe e nazionale. Come il brasiliano, il suo valore è intorno ai 40 milioni".