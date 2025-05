E racconta quindi del gol che ha sbloccato la partita nel primo tempo, da calcio piazzato, 'trasformato in oro da Bisseck' e che illude gli interisti in visibilio a San Siro. Si racconta di Pedro che poi li gela con l'uno a uno. Del due a uno realizzato da Dumfries e del rigore segnato ancora da Pedro che fissa il punteggio sul due a due. Complice Arnautovic che a due passi incespica sul pallone anziché trovare il gol che valeva i tre punti. "È il sipario anche se Como-Inter e Napoli-Cagliari in teoria non sono ancora semplice retorica. Ma realisticamente per l’Inter i sogni sono già accampati all’Allianz Arena di Monaco per la finale con il Psg". La gente che aveva spinto fino all'ultimo minuto se ne va in silenzio dallo stadio e in mezzo alle torri si sentono le parole di chi ha tanto da rimpiangere.