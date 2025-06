Champions, via il 28 agosto: Inter in prima fascia. Ci sono quasi tutte le big: out Milan e United

"Si parte giovedì 28 agosto a Montecarlo con il sorteggio del mega-gruppo. Favorite? Alla lunga le più forti vengono fuori. Oggi, con un’estate di mercato pronta a ribaltare gli scenari, è presto. Si possono però individuare le magnifiche sei: Psg, Inter, Real Madrid, Barça, Liverpool e Bayern. Sembrano le top. A seguire, Chelsea, Atletico e Arsenal. Quindi, tante outsider tra cui Atalanta, Juve e Napoli. Quattro italiane. Il privilegio del posto in più va alla Spagna via ranking. L’Inghilterra esagera: il successo del Tottenham (quartultimo in Premier) in Euroleague porta il contingente a 6 club: record. La corsa al ranking riparte da subito", scrive La Gazzetta dello Sport.

"Sembra una Coppa d’Inghilterra con sei dalla Premier, che iscrive altre tre squadre tra Europa e Conference, ma è la Champions. Come al solito divisa in quattro fasce da 9 squadre. Rispetto al passato non è più importante essere al vertice, tanto ogni squadra ne incontra due di ciascuna fascia per definire le 8 avversarie del gruppo. L’Inter campione d’Italia è in prima; Atalanta e Juve in seconda; il Napoli in terza (per ranking Uefa). Tutte con incognite. Vedremo quale Juve sarà, chi prenderà il posto di Gasperini a Bergamo e come Conte affronterà il doppio impegno Italia-Europa: alla sua grande carriera manca un successo internazionale".